Fransa Ligi'nde 15. hafta maçında Lille ile Nantes karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın gol attığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Ligde 7 maç sonra gol atan Burak Yılmaz, 9. dakikada Lille'i öne geçirdi. Nantes 24. dakikada Ludovic Blas ile skorda eşitliği buldu. Maçta başka gol olmayınca, iki takım da haftayı birer puanla kapattı.



Ev sahibi Lille'de Jonathan David, 80. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Lille'de Zeki Çelik 90 dakika oynadı. Bu sezon ligde 3. golünü atan Burak Yılmaz, 75. dakikada yerini Yusuf Yılmaz'a bıraktı.



Nantes'ta Fabio 78. dakikada kırmızı kart gördü.



Ligde 6 haftadır kazanamayan Lille puanını 18'e yükseltti. Dçrt haftadır kazanamayn Nantes da 19 puana ulaştı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lille, Rennes'e konuk olacak. Nantes, Marsilya'yı ağırlayacak.





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