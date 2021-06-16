Burak Yılmaz'ın 2022 sözü

Fransa'da harika bir sezon geçiren ve Lille'in tarihi bir lig şampiyonluğu kazanmasında başrolü oynayan Burak Yılmaz, EURO 2020'de tıpkı diğer oyuncularımız gibi beklentilerin çok altında kalmıştı. Karşılaşma sonrası, "Ülkemizi üzdük, haklarını helal etsinler. Önümüzdeki 2022 Dünya Kupası eleme maçları var. Artık onlara odaklanmamız gerekiyor" diyen Burak'ın, takım arkadaşlarını da Katar'daki dev organizasyona mutlaka katılacakları yönünde motive ettiği ve "Dünya Kupası elemelerinde çok başarılı olup, finallerde de Türk halkını mutlu edeceğiz" sözünü verdiği bildirildi. Katar'daki kupa, aşırı sıcaklar sebebiyle 2022'de 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.



Türkiye'ye döndüler



EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden A Milli Takım dün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. THY'ye ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul Havalimanı'na gelen ve oldukça moralsiz oldukları gözüken Ay-Yıldızlılar buradan özel araçlarıyla ayrıldı.



