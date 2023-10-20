Burak Yılmaz, ilki gerçekleştirmek istiyor

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, en son Şenol Güneş'in yaşadığı G.Saray deplasman zaferini alarak bir ilki başarmak amacında.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz, ilki gerçekleştirmek istiyor
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20 Ekim 2023 10:20
Beşiktaş, Galatasaray'a karşı deplasmanda 6 maçtır galibiyete hasret.

Siyah-beyazlılar son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2017'de Talisca'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Kartal sonrasında 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş'ın yeni antrenörü Burak Yılmaz, 6 yıl sonra ilk galibiyeti almak için kulübede olacak. Burak Yılmaz kazanması halinde ustası Şenol Güneş'in ardından ilki başararak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan Burak Yılmaz derbi öncesi oyunculara sık sık uyarılarda bulunuyor. Valentin Rosier'e 11'de şans vermeyi düşünen Yılmaz, Fransız oyuncu ile ayrı ilgileniyor. Rosier'in Galatasaraylı oyunculara geçit vermemesini isteyen Burak Yılmaz, "O bölgeden çok dikkatli olmanı istiyorum" ifadelerini kullandı. 

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