Burak Yılmaz: 'İlk 3 gün orucumu tuttum'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fatih Savaş ile "Fox TV Sahur Sohbetleri" programının canlı yayın konuğu oldu.Ramazan ayının ilk 3 gününde orucunu tuttuğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, Galatasaray için de konuştu.Antrenmanlar dolayısıyla orucuna ara verdiğini söyleyen Burak Yılmaz, "Bunlar bizim farzlarımız."Fatih Savaş'ın "Sizi hep Galatasaraylı olarak görüyorum." şeklindeki yorumuna yanıt veren Burak Yılmaz, "Galatasaray'a da hizmet ettim, ekmeğini yedim. Beşiktaş'tayım. Sonuna kadar Beşiktaş için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu dönemde artık biraz fanatizmi bırakmamız gerekiyor. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'a hizmet ettim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray forması giydiği dönemde unutamadığı maçın Schalke 04'le Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maç olduğunu söyleyen golcü isim, "Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Schalke maçını söyleyebilirim. Herkes Schalke'ye favori gözüyle bakıyordu. Biz yendik ve çeyrek finale kaldık" şeklinde konuştu.