Burak Yılmaz için transfer açıklaması

Lille'in yeni hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Burak Yılmaz için transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2021 15:50
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'ın adı, eski hocası Christophe Galtier'in yeni takımı Nice ile anılıyordu.

Lille'in yeni hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Jocelyn Gourvennec, "1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok. " ifadelerine yer verdi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.