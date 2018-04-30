  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Burak Yılmaz için Beşiktaş ve yüzde 90...

Burak Yılmaz, sezon sonunda Trabzonspor'a veda etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haberturk
Burak Yılmaz için Beşiktaş ve yüzde 90...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2018 11:01
Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti. Açıklamanın perde arkası aralandı

Trabzonspor'da ayrılık sinyali veren Burak Yılmaz'ın rotası belli oldu. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile flört ettiği ve yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Burak'ın, başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle birkaç gün sonra yeniden masaya oturacağı anlaşmaya varamadıkları takdirde Beşiktaş'ın yolunu tutacağı öğrenildi. Trabzonspor'dan eski hocası olan Şenol Güneş'in de Burak Yılmaz'ı çok istediği de sızan bilgiler arasında. Bu durumda da Burak'ın ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor forması altında 23 gole imza atan yıldız futbolcu Antalyaspor sonrasında şu açıklamaları yapmıştı:

"Devre arasında da söylemiştim yine teklifler alıyorum. Ukalalık olarak algılanmasın. Şartlar şu anda burada yanlış yöne doğru gidiyor. Gitmek istemiyorum ama kulüple oturup konuşacağız. Geldiğim dönem, nasıl gelmek daha doğruysa şimdi de belki de gitmek daha doğrudur. Başkanımız da söylüyor 'Yüksek maliyetli futbolcularımızla görüşeceğiz' diye. Başkanımızla görüşeceğiz, şartlar iki taraf için de karşılanabilir olursa devam edeceğiz. Gönlüm kalmaktan yana."

Şu anda yurt dışına transfer olmaya sıcak bakmayan Burak için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi. Trabzon ile anlaşamaması halinde rotasını bu iki takıma çevirebilecek olan Burak'ın, Şenol Güneş faktörü nedeniyle Siyah- Beyazlılar'a daha sıcak baktığı öğrenildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için