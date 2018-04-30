Burak Yılmaz için Beşiktaş ve yüzde 90...

Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti. Açıklamanın perde arkası aralandıTrabzonspor'da ayrılık sinyali veren Burak Yılmaz'ın rotası belli oldu. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile flört ettiği veanlaşmaya vardığı ortaya çıktı.Burak'ın, başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle birkaç gün sonra yeniden masaya oturacağı anlaşmaya varamadıkları takdirde Beşiktaş'ın yolunu tutacağı öğrenildi. Trabzonspor'dan eski hocası olan Şenol Güneş'in de Burak Yılmaz'ı çok istediği de sızan bilgiler arasında. Bu durumda da Burak'ın ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.Trabzonspor forması altında 23 gole imza atan yıldız futbolcu Antalyaspor sonrasında şu açıklamaları yapmıştı:"Devre arasında da söylemiştim yine teklifler alıyorum. Ukalalık olarak algılanmasın. Şartlar şu anda burada yanlış yöne doğru gidiyor. Gitmek istemiyorum ama kulüple oturup konuşacağız. Geldiğim dönem, nasıl gelmek daha doğruysa şimdi de belki de gitmek daha doğrudur. Başkanımız da söylüyor 'Yüksek maliyetli futbolcularımızla görüşeceğiz' diye. Başkanımızla görüşeceğiz, şartlar iki taraf için de karşılanabilir olursa devam edeceğiz. Gönlüm kalmaktan yana."Şu anda yurt dışına transfer olmaya sıcak bakmayan Burak için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi. Trabzon ile anlaşamaması halinde rotasını bu iki takıma çevirebilecek olan Burak'ın, Şenol Güneş faktörü nedeniyle Siyah- Beyazlılar'a daha sıcak baktığı öğrenildi.