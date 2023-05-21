Burak Yılmaz için ayrılık iddiası!

Hollandalı eski futbolcu ve ESPN muhabiri Hans Kraay Jr, Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz'ın kesin olarak takımdan ayrılacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz için ayrılık iddiası!
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21 Mayıs 2023 16:21
Fortuna Sittard forması giyen deneyimli golcü Burak Yılmaz için ayrılık iddiası geldi.

Hollandalı eski futbolcu ve ESPN muhabiri Hans Kraay Jr, 37 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kesin olarak takımdan ayrılacağını duyurdu. Kraay, Burak Yılmaz için yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz gitti. Yüzde yüz, kesin olarak söyleyebilirim ki, gelecek sezon Fortuna Sittard'da olmayacak." ifadelerini kullandı.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM!

Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanmıştı. Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı "veda" şeklinde yorumlanmıştı.

Burak Yılmaz, sezon başında Hollanda ekibi ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fortuna Sittard'da 27 maça çıkan deneyimli golcü, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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