Burak Yılmaz: "İçimize sindirmiyoruz! Hazmetmiyoruz!"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz: 'İçimize sindirmiyoruz! Hazmetmiyoruz!'
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21 Ekim 2023 21:58
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyle ilgili değerlendirme yapan Burak Yılmaz "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz." dedi.

Siyah-beyazlı camiaya mesaj veren Burak Yılmaz "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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