Burak Yılmaz: 'Hayalimdi, gerçek oldu'

Burak Yılmaz, Lille'deki şampiyonluğu Telefoot'a anlattı.



Burak Yılmaz, "Sezon ortasında şampiyonluğa her geçen gün daha fazla inandım. Şampiyonluğun hayalini 5 ay önce kurmaya başlamıştım. Fransa'da şampiyon olmak benim hayalimdi." dedi.



"BU ŞAMPİYONLUĞU UNUTMAYACAĞIM"



Milli golcü, "Dürüst olmam gerekirse bu şampiyonluğu hiç unutmayacağım. Haksız çıkmadığım için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.



"GÜZEL, İYİ KARAKTERLİ İNSANLARIN İŞİ"



"Şampiyonluk beni duygulandırdı. 5.5 ay önce bunları yaşamak, böyle bir hayalin olması." diyen Burak, "Aslında adını söylemeden söylemeden insanlara bunu hissettirmek. 5.5 ay sonra bunu başarmak. Güzel, iyi karakterleri insanların işi. O yüzden duygulandım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



