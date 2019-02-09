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Burak Yılmaz golü attı, şarkı çaldı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın golünün ardından statta Yeni Türkü'den "Aşk yeniden" şarkısı çalındı.

Kaynak: Sporx.com
Burak Yılmaz golü attı, şarkı çaldı!
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09 Şubat 2019 19:48
Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada Burak Yılmaz'a attığı golün ardından sürpriz yapıldı.

Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde dört tribüne birden çağırılan ve alkışlanarak buzları eriten Burak Yılmaz'ın attığı gol sonrasında stat hoparlörlerinden Yeni Türkü'nün "Aşk yeniden" şarkısı çalındı.

Beşiktaş formasıyla son golünü 2007 yılında Trabzonspor deplasmanında atan Burak Yılmaz,4130 gün sonra bir kez daha siyah-beyazlı formayla gol atmış oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabındanda da "Kral ile aşk yeniden" paylaşımı yapıldı.

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