Burak Yılmaz: "Gökhan ve Caner, inşallah gitmez!"

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz: 'Gökhan ve Caner, inşallah gitmez!'
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25 Temmuz 2020 18:33
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Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 35 yaşındaki santrfor, "Bir Beşiktaşlı olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımımızdan ayrılmasına çok üzülüyorum. Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım. Gökhan ve Caner giderse, gittikleri takımın şansı Beşiktaş'a göre %30 artar. Sırf bu yüzden bile takımda tutarım. Gökhan ve Caner, Türkiye'nin en iyi bekleri. İnşallah Beşiktaşımız'dan gitmezler." ifadelerini kullandı.



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