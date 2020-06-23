Burak Yılmaz: "Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım"

Burak Yılmaz, kendisine ulaşan transfer tekliflerini geri çevirerek futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istdiğini dile getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz: 'Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım'
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23 Haziran 2020 14:09
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Siyah- Beyazlı formayla bu sezon 22 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek formunun zirvesinde olduğunu göstermişti.

Sezon başında Serie A ekibi Lecce'nin transfer etmek için uğraştığı ancak hedefine ulaşamadığı 34 yaşındaki yıldıza bu transfer dönemi öncesinde de İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu bildirildi.

Menaceri aracılığıyla iki Çizme ekibinden transfer teklifi alan kaptan Burak Yılmaz'ın, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiği öğrenildi. Temsilcisiyle geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan ve teklifler konusunu görüşen tecrübeli forvetin, "Teklifte bulunan kulüplere teşekkür edelim. Futbolu, kaptanı ve kongre üyesi olduğum Beşiktaş'ta bırakacağım" sözlerini sarf etti.


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