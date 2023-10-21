Burak Yılmaz: "Derbiyi biz kazanacağız"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesi öğrencilerine, "Beraberlik beni kesmez. Galibiyet için bana söz vereceksiniz" şeklinde konuştu. Hocalarının konuşmasından oldukça etkilenen siyah-beyazlı oyuncular da derbi için galibiyet yemini etti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz: 'Derbiyi biz kazanacağız'
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21 Ekim 2023 09:52
Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde deplasmanda Galatasaray karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ta oyuncuların motivasyonu yüksek.

Şenol Güneş'in yerine göreve gelen ve çıktığı ilk maçta İstanbulspor karşısında 2-0'lık galibiyet elde eden Burak Yılmaz, henüz ikinci maçında tarihi bir sınav verecek. Genç teknik adam yaşanan zorluklara rağmen bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor, futbolcularını da bu doğrultuda motive ediyor.

"BERABERLİK BENİ KESMEZ"

Takımla cuma günkü çalışma öncesi bir konuşma yapan Burak Yılmaz, "Kariyerim boyunca hep zorluklarla mücadele ettim. Benim için sürpriz bir durum yok. Bu maçta taraftarımız yanımızda olacak. Boyunları bükülmeden stattan ayrılmalarını sağlayacağız. Beraberlik beni kesmez. Galibiyet için bana söz vereceksiniz" dedi.

Hocalarının konuşmasından oldukça etkilenen siyah beyazlı oyuncular, tesisleri inleterek dev derbi için galibiyet yemini etti.

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