Burak Yılmaz derbi taktik ve 11'ini şekillendiriyor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. Burak Yılmaz yönetiminde yapılan çalışmalarda kondisyon ve taktiğe ağırlık verilirken, genç hoca derbi kadrosu ile derbi taktiğini şekillendirmeye başladı.
Gedson'da problem yok
Geçen sezondan beri Siyah-beyazlı ekibin en iyi oyuncularından biri olan Gedson Fernandes, bu sezon son dönemde iki talihsiz sakatlık yaşadı. Portekizli orta saha oyuncusu, hem ayak bileğinden hem de omzundan geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 6 maçta formasından uzak kaldı. Fakat Milli ara içerisinde geçen iki haftayla birlikte genç futbolcunun sağlık durumu da tamamen iyiye gitti. Yani 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığını tamamen atlatarak, hazır hale geldi. Gedson hakkında merak edilen konulardan biri de derbide oynayıp, oynamayacağıydı. Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre yıldız futbolcunun, yarın sahada olması için önünde bir engel bulunmuyor.
3 farklı sistem belirledi
Son dönemde zor günler geçiren Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray ile çok kritik bir derbide kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı ise kariyerinde dört büyük takımın da formasını giyen, sayısız derbiye çıkan Burak Yılmaz, zorlu mücadeleye hazırlıyor. Genç hoca, ilk derbisini kazanmak isterken, zorlu maç öncesinde üç farklı sistem belirledi. Kara Kartal, mücadeleye baskılı başlayacak. Orta alan kalabalık tutulacak, rakibin forvet hattı ile orta saha arasındaki bağlantısı kesilecek. Savunma arkasına atılacak paslarda gol aranacak. Eğer Beşiktaş, golü ilk bulan taraf olursa bu kez sistem değişecek.
Her skora uygun sistem!
Bu kez savunma orta alana yakın oynayıp, ofsayt taktiği uygulayacak. Olabildiğince olumlu pas yapılıp, rakip oyundan düşürülüp hata yapmaya zorlanacak. Üçüncü plan ise Beşiktaş'ın, skor anlamında dezavantajlı konuma geçmesi halinde uygulanacak. Bu durumda önce sakin kalınacak. Oyun kanatlara yayılacak ve ters toplar ile beraberlik golü aranacak.
Sol bekte sürpriz karar!
Kara Kartal'da derbide sol bekte kimin forma giyeceği merak konusuydu. Arthur Masuaku'nun sakatlıktan yeni dönmüş olması ve tam olarak form tutamaması nedeniyle bu forma 2 aday vardı. Masuaku'nun dışında yerli statüsünde oynayabilen ve Burak Yılmaz'ın jokeri olarak dikkat çeken Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk 11'e aday olan isimlerden biriydi. Karşılaşma öncesinde Yılmaz tarafından kritik bir karar verildi. Eğer bir aksilik olmazsa Galatasaray ile oynanacak karılaşmada savunmanın solunda forma giyecek. 25 yaşındaki oyuncunun, fiziksel gücünün dışında defansif anlamda takıma önemli şeyler katması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.
Gedson'da problem yok
Geçen sezondan beri Siyah-beyazlı ekibin en iyi oyuncularından biri olan Gedson Fernandes, bu sezon son dönemde iki talihsiz sakatlık yaşadı. Portekizli orta saha oyuncusu, hem ayak bileğinden hem de omzundan geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 6 maçta formasından uzak kaldı. Fakat Milli ara içerisinde geçen iki haftayla birlikte genç futbolcunun sağlık durumu da tamamen iyiye gitti. Yani 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığını tamamen atlatarak, hazır hale geldi. Gedson hakkında merak edilen konulardan biri de derbide oynayıp, oynamayacağıydı. Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre yıldız futbolcunun, yarın sahada olması için önünde bir engel bulunmuyor.
3 farklı sistem belirledi
Son dönemde zor günler geçiren Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray ile çok kritik bir derbide kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı ise kariyerinde dört büyük takımın da formasını giyen, sayısız derbiye çıkan Burak Yılmaz, zorlu mücadeleye hazırlıyor. Genç hoca, ilk derbisini kazanmak isterken, zorlu maç öncesinde üç farklı sistem belirledi. Kara Kartal, mücadeleye baskılı başlayacak. Orta alan kalabalık tutulacak, rakibin forvet hattı ile orta saha arasındaki bağlantısı kesilecek. Savunma arkasına atılacak paslarda gol aranacak. Eğer Beşiktaş, golü ilk bulan taraf olursa bu kez sistem değişecek.
Her skora uygun sistem!
Bu kez savunma orta alana yakın oynayıp, ofsayt taktiği uygulayacak. Olabildiğince olumlu pas yapılıp, rakip oyundan düşürülüp hata yapmaya zorlanacak. Üçüncü plan ise Beşiktaş'ın, skor anlamında dezavantajlı konuma geçmesi halinde uygulanacak. Bu durumda önce sakin kalınacak. Oyun kanatlara yayılacak ve ters toplar ile beraberlik golü aranacak.
Sol bekte sürpriz karar!
Kara Kartal'da derbide sol bekte kimin forma giyeceği merak konusuydu. Arthur Masuaku'nun sakatlıktan yeni dönmüş olması ve tam olarak form tutamaması nedeniyle bu forma 2 aday vardı. Masuaku'nun dışında yerli statüsünde oynayabilen ve Burak Yılmaz'ın jokeri olarak dikkat çeken Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk 11'e aday olan isimlerden biriydi. Karşılaşma öncesinde Yılmaz tarafından kritik bir karar verildi. Eğer bir aksilik olmazsa Galatasaray ile oynanacak karılaşmada savunmanın solunda forma giyecek. 25 yaşındaki oyuncunun, fiziksel gücünün dışında defansif anlamda takıma önemli şeyler katması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.