Burak Yılmaz derbi taktiğini şekillendiriyor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. Burak Yılmaz yönetiminde yapılan çalışmalarda kondisyon ve taktiğe ağırlık veriliyor.
3 farklı sistem belirledi
Son dönemde zor günler geçiren Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray ile çok kritik bir derbide kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı ise kariyerinde dört büyük takımın da formasını giyen, sayısız derbiye çıkan Burak Yılmaz, zorlu mücadeleye hazırlıyor. Genç hoca, ilk derbisini kazanmak isterken, zorlu maç öncesinde üç farklı sistem belirledi. Kara Kartal, mücadeleye baskılı başlayacak. Orta alan kalabalık tutulacak, rakibin forvet hattı ile orta saha arasındaki bağlantısı kesilecek. Savunma arkasına atılacak paslarda gol aranacak. Eğer Beşiktaş, golü ilk bulan taraf olursa bu kez sistem değişecek.
Her skora uygun sistem!
Bu kez savunma orta alana yakın oynayıp, ofsayt taktiği uygulayacak. Olabildiğince olumlu pas yapılıp, rakip oyundan düşürülüp hata yapmaya zorlanacak. Üçüncü plan ise Beşiktaş'ın, skor anlamında dezavantajlı konuma geçmesi halinde uygulanacak. Bu durumda önce sakin kalınacak. Oyun kanatlara yayılacak ve ters toplar ile beraberlik golü aranacak.
3 farklı sistem belirledi
Son dönemde zor günler geçiren Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray ile çok kritik bir derbide kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı ise kariyerinde dört büyük takımın da formasını giyen, sayısız derbiye çıkan Burak Yılmaz, zorlu mücadeleye hazırlıyor. Genç hoca, ilk derbisini kazanmak isterken, zorlu maç öncesinde üç farklı sistem belirledi. Kara Kartal, mücadeleye baskılı başlayacak. Orta alan kalabalık tutulacak, rakibin forvet hattı ile orta saha arasındaki bağlantısı kesilecek. Savunma arkasına atılacak paslarda gol aranacak. Eğer Beşiktaş, golü ilk bulan taraf olursa bu kez sistem değişecek.
Her skora uygun sistem!
Bu kez savunma orta alana yakın oynayıp, ofsayt taktiği uygulayacak. Olabildiğince olumlu pas yapılıp, rakip oyundan düşürülüp hata yapmaya zorlanacak. Üçüncü plan ise Beşiktaş'ın, skor anlamında dezavantajlı konuma geçmesi halinde uygulanacak. Bu durumda önce sakin kalınacak. Oyun kanatlara yayılacak ve ters toplar ile beraberlik golü aranacak.