Burak Yılmaz derbi taktiğini şekillendiriyor

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, derbi karşılaşmasının taktiğini yavaş yavaş şekillendirmeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Burak Yılmaz derbi taktiğini şekillendiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2023 08:48
Son güncelleme 20 Ekim 2023 10:23
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. Burak Yılmaz yönetiminde yapılan çalışmalarda kondisyon ve taktiğe ağırlık veriliyor. 

3 farklı sistem belirledi

Son dönemde zor günler geçiren Beşiktaş, Cumartesi akşamı Galatasaray ile çok kritik bir derbide kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı ise kariyerinde dört büyük takımın da formasını giyen, sayısız derbiye çıkan Burak Yılmaz, zorlu mücadeleye hazırlıyor. Genç hoca, ilk derbisini kazanmak isterken, zorlu maç öncesinde üç farklı sistem belirledi. Kara Kartal, mücadeleye baskılı başlayacak. Orta alan kalabalık tutulacak, rakibin forvet hattı ile orta saha arasındaki bağlantısı kesilecek. Savunma arkasına atılacak paslarda gol aranacak. Eğer Beşiktaş, golü ilk bulan taraf olursa bu kez sistem değişecek.

Her skora uygun sistem!

Bu kez savunma orta alana yakın oynayıp, ofsayt taktiği uygulayacak. Olabildiğince olumlu pas yapılıp, rakip oyundan düşürülüp hata yapmaya zorlanacak. Üçüncü plan ise Beşiktaş'ın, skor anlamında dezavantajlı konuma geçmesi halinde uygulanacak. Bu durumda önce sakin kalınacak. Oyun kanatlara yayılacak ve ters toplar ile beraberlik golü aranacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery