Burak Yılmaz derbi için kollarını sıvadı!

Seçime kadar Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak olan genç teknik adam, kendini Ümraniye'deki tesislere kapattı ve G.Saray'ı ezberlemeye başladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Yılmaz derbi için kollarını sıvadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2023 08:57
Beşiktaş millî aranın ardından dev derbide Galatasaray'la karşılaşacak ama takımda ve kulüpte kazan kaynıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün görüşen Burak Yılmaz'ın seçime kadar takımın başında kalması kesinleşti. Hoca, böyle bir ortamda unutulmaz bir zafer elde etmek için kolları sıvadı.

Seçimden sonra takımın başına geçecek olan yeni teknik direktörün yardımcılığını yapması düşünülen Burak Hoca, Galatasaray karşısında elde edilecek galibiyetle antrenörlük kariyerinin başında unutulmaz bir zafer elde etmek için çok hırslı.



BİREBİR GÖRÜŞMELER

Genç teknik adam, millî arada kendisini Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine kapatmış durumda. Galatasaray'ın sezon başından itibaren oynadığı bütün maçları izleyen Yılmaz, Aslan'ı devirmenin planlarını yapıyor. Cimbom'un zaaflarını değerlendirmek için özel bir plan hazırlamaya şimdiden başlayan genç hoca, rakibinin gol yollarındaki etkili isimlerini de kilitlemeye çalışacak. Yılmaz aynı zamanda derbi öncesi oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirerek motivasyonu da artıracak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery