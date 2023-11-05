Burak Yılmaz'dan zorunlu değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı.
Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.
Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.
Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.
Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.