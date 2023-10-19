Burak Yılmaz'dan Valentin Rosier'e uyarı

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz derbi öncesinde Valentin Rosier'e uyarıda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan Valentin Rosier'e uyarı
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19 Ekim 2023 09:36
Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz derbi öncesi rakip analizi yaparken takımdaki bazı oyunculara da kilit roller veriyor. Bu isimlerin başında gelen oyunculardan biri de Valentin Rosier.

"GEÇİT VERMENİ İSTEMİYORUM"

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'ın özellikle sol kanattan yaptığı etkili atakları kesmek için Fransız sağ bekle sık sık konuşuyor. O bölgede Kerem Aktürkoğlu ve Zaha gibi iki etkili ismin varlığına dikkat çeken Yılmaz, Rosier'in savunma tedbirini elden bırakmamasını isterken, "O bölgeden geçit vermeni istemiyorum" diye uyardı.

Sağ önde Ghezzal'ın oynaması beklenirken fiziksel olarak her geçen gün güçlenen Cezayirli oyuncu antrenmanlarda Rosier'le uyumlu bir görüntü sergiliyor. Rosier-Ghezzal ikilisinin hem ofansif hem de defansif açıdan göstereceği performans derbinin sonucuna ciddi etki edecek. 



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