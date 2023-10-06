Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, görevini bırakan Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı.
İşte Burak Yılmaz'ın veda mesajı:
"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.
Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.
Öğrenciniz Burak Yılmaz"
İşte Burak Yılmaz'ın veda mesajı:
"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.
Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.
Öğrenciniz Burak Yılmaz"