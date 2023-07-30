Burak Yılmaz'dan, Semih'e özel ilgi!

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2.Turunda, Tirana'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımının 3.golüne imza atan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un akıl hocalığını Burak Yılmaz yapıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan, Semih'e özel ilgi!
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30 Temmuz 2023 10:07
Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının, artık Burak Yılmaz'a emanet edildiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in yardımcısı Yılmaz'ın, hem saha içinde hem de saha dışında Semih'le yakından ilgilendiği, tecrübelerini ona aktardığı bilgisine ulaşıldı.

Tirana karşılaşmasında oyuna sonradan girerek takımının 3. golünü atan 17 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'nın önemli kulüpleri yakın markaj altına almış durumda.
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