Burak Yılmaz'dan, Semih'e özel ilgi!

Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının, artık Burak Yılmaz'a emanet edildiği öğrenildi.
Şenol Güneş'in yardımcısı Yılmaz'ın, hem saha içinde hem de saha dışında Semih'le yakından ilgilendiği, tecrübelerini ona aktardığı bilgisine ulaşıldı.
Tirana karşılaşmasında oyuna sonradan girerek takımının 3. golünü atan 17 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'nın önemli kulüpleri yakın markaj altına almış durumda.
Şenol Güneş'in yardımcısı Yılmaz'ın, hem saha içinde hem de saha dışında Semih'le yakından ilgilendiği, tecrübelerini ona aktardığı bilgisine ulaşıldı.
Tirana karşılaşmasında oyuna sonradan girerek takımının 3. golünü atan 17 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'nın önemli kulüpleri yakın markaj altına almış durumda.