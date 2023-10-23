Burak Yılmaz'dan Mert Günok için çarpıcı karar!

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligdeki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
BODO'YA KARŞI ERSİN OYNAYACAK
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu nedenle form tutması için Ersin Destanoğlu'nu bu hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo-Glimt maçında 11'de sahaya sürmeye karar verdi.
Burak Yılmaz'ın, bu kararı ile birlikte Ersin'in Gaziantep sınavına daha hazır çıkmasını düşündüğü kaydedildi.
BODO'YA KARŞI ERSİN OYNAYACAK
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu nedenle form tutması için Ersin Destanoğlu'nu bu hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo-Glimt maçında 11'de sahaya sürmeye karar verdi.
Burak Yılmaz'ın, bu kararı ile birlikte Ersin'in Gaziantep sınavına daha hazır çıkmasını düşündüğü kaydedildi.