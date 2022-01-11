Burak Yılmaz'dan Fatih Terim ayrılığı sonrası paylaşım!

Galatasaray'da dün Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sarı kırmızılı takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi.

, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz'dan Fatih Terim ayrılığı sonrası paylaşım!
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11 Ocak 2022 10:14
Galatasaray 'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim depremi yaşandı. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi ve ayrılık kararı çıktı. Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı.

Bir kesim Terim'in ayrılmasını düşünürken bir kesim de Burak Elmas'a tepki gösterdi. Takımdan birçok futbolcu da paylaşımla Terim'e veda etti.

BURAK'TAN İMALI PAYLAŞIM

Ayrıca eski öğrencileri de Terim'i yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Terim'le ilgili imalı bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Panda, ejdarhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejdarha cevap verir: "Yol arkadaşı"

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fatih Terim'in ayrılış şekli nedeniyle Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı.


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