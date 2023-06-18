Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması

Futbolculuk kariyerine nokta koyan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olmaya hazırlanıyor.
Yılmaz, Beşiktaş için yaptığı açıklamada, "Görüşüyoruz olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde 2 dönem siyah-beyazlı formayı giymişti.
İŞTE TERCİH EDİLME SEBEBİ
Başarılarla dolu futbol hayatını noktalayan 37 yaşındaki Yılmaz geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le bir araya gelmişti. Antrenörlük kariyerine Güneş'in yanında başlamak isteyen Yılmaz yeni sezonla birlikte deneyimli hocanın ekibinde yer alacak.
Şenol Güneş'in hem A Milli Takım hem de Trabzonspor'dan eski öğrencisi olan Burak Yılmaz'la çalışmak istemesinin arkasında birçok sebep bulunuyor. Güneş'in Yılmaz'ı ekibine katmak istemesinin en önemli gerekçeleri şöyle sıralanıyor:
1- Beşiktaş'ın eski kaptanı olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübü ve camiayı çok yakından tanıyor. Her fırsatta koyu bir Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Yılmaz son yıllarda tribünlerin en fazla sevdiği ve destek verdiği isimler arasında yer alıyor.
2- Şenol Güneş, A Milli Takım ve Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Burak Yılmaz'ın ileride çok başarılı bir teknik direktör olabileceğine inanıyor. Yılmaz'ın çok çalışkan ve hırslı bir yapıya sahip olması Güneş'in bu konudaki umutlarını güçlendiriyor.
3- Burak Yılmaz hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir tecrübeye sahip. A Milli Takım'da 77 kez görev yaparken Süper Lig'de dört büyük kulüpte de top koşturan Yılmaz ayrıca Çin, Fransa ve Hollanda'da başarıyla forma giydi.
FRANSIZCA BİLİYOR
Beşiktaş'tan 2020 yılında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız kulübünde 2 sezon forma giyerken ilk yılında şampiyonluk yaşadı. Lille'deki ikinci yılında Fransa Süper Kupa şampiyonluğunu elde eden Burak başarılı geçen iki sezonda Fransızca da öğrendi. Yılmaz'ın iyi derecede Fransızca konuşabildiği ifade edildi. Burak Yılmaz tıpkı görevinden ayrılan Bayram Bektaş gibi takımdaki Fransızca konuşan yıldız oyuncularla Teknik Direktör Şenol Güneş arasında köprü görevini de üstlenecek. Kartal'da Masuaku, Aboubakar, Rosier, Saiss, Ghezzal ve Muleka, Fransızca konuşan isimler arasında yer alıyor.
Yılmaz, Beşiktaş için yaptığı açıklamada, "Görüşüyoruz olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde 2 dönem siyah-beyazlı formayı giymişti.
İŞTE TERCİH EDİLME SEBEBİ
Başarılarla dolu futbol hayatını noktalayan 37 yaşındaki Yılmaz geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le bir araya gelmişti. Antrenörlük kariyerine Güneş'in yanında başlamak isteyen Yılmaz yeni sezonla birlikte deneyimli hocanın ekibinde yer alacak.
Şenol Güneş'in hem A Milli Takım hem de Trabzonspor'dan eski öğrencisi olan Burak Yılmaz'la çalışmak istemesinin arkasında birçok sebep bulunuyor. Güneş'in Yılmaz'ı ekibine katmak istemesinin en önemli gerekçeleri şöyle sıralanıyor:
1- Beşiktaş'ın eski kaptanı olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübü ve camiayı çok yakından tanıyor. Her fırsatta koyu bir Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Yılmaz son yıllarda tribünlerin en fazla sevdiği ve destek verdiği isimler arasında yer alıyor.
2- Şenol Güneş, A Milli Takım ve Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Burak Yılmaz'ın ileride çok başarılı bir teknik direktör olabileceğine inanıyor. Yılmaz'ın çok çalışkan ve hırslı bir yapıya sahip olması Güneş'in bu konudaki umutlarını güçlendiriyor.
3- Burak Yılmaz hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir tecrübeye sahip. A Milli Takım'da 77 kez görev yaparken Süper Lig'de dört büyük kulüpte de top koşturan Yılmaz ayrıca Çin, Fransa ve Hollanda'da başarıyla forma giydi.
FRANSIZCA BİLİYOR
Beşiktaş'tan 2020 yılında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız kulübünde 2 sezon forma giyerken ilk yılında şampiyonluk yaşadı. Lille'deki ikinci yılında Fransa Süper Kupa şampiyonluğunu elde eden Burak başarılı geçen iki sezonda Fransızca da öğrendi. Yılmaz'ın iyi derecede Fransızca konuşabildiği ifade edildi. Burak Yılmaz tıpkı görevinden ayrılan Bayram Bektaş gibi takımdaki Fransızca konuşan yıldız oyuncularla Teknik Direktör Şenol Güneş arasında köprü görevini de üstlenecek. Kartal'da Masuaku, Aboubakar, Rosier, Saiss, Ghezzal ve Muleka, Fransızca konuşan isimler arasında yer alıyor.
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