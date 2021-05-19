Burak Yılmaz'dan Atiba'ya itiraf: "Şampiyonluğunuz için dua ettim"

Beşiktaş'tan sezon başında ayrılan ve Fransa Ligi takımlarından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ile yaptığı görüşmede "Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim." itirafında bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; losc.fr
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Burak Yılmaz'dan Atiba'ya itiraf: 'Şampiyonluğunuz için dua ettim'
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19 Mayıs 2021 10:48
Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından eski dostlar da telefonlara sarıldı. Burak Yılmaz, kongre üyesi olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk sevincini yöneticileri ve eski takım arkadaşlarını arayarak yaşadı.

"BABA GÖZÜNÜZ AYDIN!"

Siyah-beyazlıların emektar ismi Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşen Burak Yılmaz, "Baba gözünüz aydın! Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadeleniz hiç bitmedi, ne kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.

"KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN"

Kanadalı oyuncu ise "Biz de hep seni takipteyiz. Sizin önünüzde de bir final var ve şampiyon siz olacaksınız. Sen de kral olduğunu orada da gösterdin. Şampiyonluğunu bekliyoruz" yanıtını verdi.



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