Milliyet yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Burak Yılmaz'la yaptığı görüşmeyi anlattı.
Attila Gökçe'nin Burak Yılmaz ile yaptığı görüşmede genç futbol adamının Vincent Aboubakar ile ilgili sözler gündeme damga vurdu.
Gökçe'nin yazısının o bölümü şu şekilde;
"Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi ve ekledi: "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum..."
"SORU İŞARETLERİ BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR"
Öte yandan Beşiktaş'la ilgili değerlendirmede bulunan spor yazarı Mehmet Arslan ise, "Abuabakar niye oynamıyor? Sakat mı, hasta mı? Geçtiğimiz sezonlara bakınca aklımdaki soru işaretleri büyüdükçe büyüyor." şeklinde yorum yaptı.
Attila Gökçe'nin Burak Yılmaz ile yaptığı görüşmede genç futbol adamının Vincent Aboubakar ile ilgili sözler gündeme damga vurdu.
Gökçe'nin yazısının o bölümü şu şekilde;
"Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi ve ekledi: "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum..."
"SORU İŞARETLERİ BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR"
Öte yandan Beşiktaş'la ilgili değerlendirmede bulunan spor yazarı Mehmet Arslan ise, "Abuabakar niye oynamıyor? Sakat mı, hasta mı? Geçtiğimiz sezonlara bakınca aklımdaki soru işaretleri büyüdükçe büyüyor." şeklinde yorum yaptı.