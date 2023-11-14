Burak Yılmaz'dan Aboubakar için flaş sözler!

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar için, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Yılmaz'dan Aboubakar için flaş sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2023 10:54
Milliyet yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Burak Yılmaz'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Attila Gökçe'nin Burak Yılmaz ile yaptığı görüşmede genç futbol adamının Vincent Aboubakar ile ilgili sözler gündeme damga vurdu.

Gökçe'nin yazısının o bölümü şu şekilde;

"Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi ve ekledi: "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum..."

"SORU İŞARETLERİ BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR"

Öte yandan Beşiktaş'la ilgili değerlendirmede bulunan spor yazarı Mehmet Arslan ise, "Abuabakar niye oynamıyor? Sakat mı, hasta mı? Geçtiğimiz sezonlara bakınca aklımdaki soru işaretleri büyüdükçe büyüyor." şeklinde yorum yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery