Burak Yılmaz'dan 3 asist birden

Cebelitarık karşılaşmasında etkili bir görüntü ortaya koyan Burak Yılmaz, atılan ilk 3 golde asisti yapan isim oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan 3 asist birden
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14 Kasım 2021 01:33
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçen Milli Takım'da ilk yarıda bulduğu 3 golün de pası Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak, 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun, 38 ve 41. dakikalarda ise Halil Devrişoğlu'nun gollerinde pası veren oyuncu oldu.

Milli takımda ikinci yarıda oyuna giren Rıdvan Yılmaz da 4 ve 5. gollerin pasını verdi.


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