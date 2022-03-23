A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası play-off mücadelesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, "Çok zor bir kura çektik. Portekiz ile Portekiz'de oynamak daha da farklı. Portekiz'de dünyanın en önemli oyuncuları var. Saygımız büyük. Elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizim de hayalimiz var. Ülkemizi Dünya Kupası'na götürmek istiyoruz. İyi bir maç olacaktır." ifadelerini kullandı.



"SAHADA ARKADAŞLIK OLMAYACAK"



Lille'den takım arkadaşı Fonte'nin maç hakkındaki yorumlarını değerlendiren Yılmaz, "Fonte, sahada arkadaşlık olmayacak derken doğru söylemiş. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum. Bunlar büyük maçlar." dedi.



"RONALDO TARİHİN EN İYİSİ"



Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Ronaldo, benim için dünyanın en büyük gelmiş geçmiş oyuncusu. Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onu bilemem ama benim son Dünya Kupa'm olacak. Sahaya çıkıp elimden geleni yapmak istiyorum. Bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, değerli. Her gencin hayali. Buraya gelene kadar çok güzel günler yaşadım. Çok mutlu ve gururlu bir şekilde tekrardan görevimi yapacağım." ifadelerini kullandı.



"PORTEKİZ İÇ SAHADA FARKLI"



Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Burak Yılmaz: "Portekiz'in maçlarına baktığımızda iç sahada oynadıkları maçlar farklı. Analizlerimi en iyi şekilde yaptık. Ben çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız özgüvenliler. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



Dünya Kupası'na direkt katılma şansı yitirildiğini için üzgün olduklarını söyleyen kaptan, "Dünya Kupası elemelerine iyi başladık, lider çıkabilirdik ama performans eksikliği ve başka şartlar bizi ikinci olmaya itti. Herkes Hollanda'nın lider çıkmasını bekliyordu ama biz çok büyük bir hata yaptık. Kendi hatamızla ikinci olduk. Play-off'a kaldık ve en zor kurayı çektik. Buralara gelmek de önemli. Bunları bir kenara bıraktık. Portekiz maçında elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Son olarak, "Portekiz'i eleyebilecek misiniz?" şeklinde gelen soruya cevap veren tecrübeli golcü, "Buraya laf olsun diye gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Biz hiçbir şekilde buraya kabul ederek gelmedik." yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

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