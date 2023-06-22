Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilecek.
Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kulüpten ayrılacağı öne sürülmüştü.
Futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 96 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 32 gol 12 asist kaydetmişti.
beIN Sports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilecek.
Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kulüpten ayrılacağı öne sürülmüştü.
Futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 96 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 32 gol 12 asist kaydetmişti.