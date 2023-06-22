Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Kısa süre önce Fortuna Sittard'dan ayrılan ve futbol yaşantısına son veren Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta teknik ekibe katılacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2023 20:34
Kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilecek.

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kulüpten ayrılacağı öne sürülmüştü.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 96 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 32 gol 12 asist kaydetmişti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery