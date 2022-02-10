Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gelecek sezonki adresi merak ediliyor. Tecrübeli golcünün Beşiktaş'a geri dönmek istediği iddia edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
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10 Şubat 2022 11:34
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz
Beşiktaş
Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz sezon sonu Fransız ekibi ile bitecek sözleşmesinin ardından Beşiktaş 'a geri dönmeyi planladığı iddia edildi.

Aklında Beşiktaş var

Aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi olan Milli futbolcu Burak Yılmaz Fransa'nın Lille takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitince Beşiktaş'a dönmek istiyor.

Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş'tan transfer olarak gittiğa Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayarak kariyerinde zirveyi gören Burak Yılmaz yuvası olarak gördüğü siyah beyazlı takıma geri dönmek hedefinde. Beşiktaş kongre üyesi olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Süper Lig 'de 187 golü bulunurken bu sayıyı 200'e çıkartmayı istiyor. 

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