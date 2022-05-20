Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ihtimali

Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, "Yarın Lille deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.



2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.



