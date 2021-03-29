Burak Yılmaz: "Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var"

A Milli Takım'ın Hollanda ve Norveç'i yenmesi Avrupa'da manşetlerden düşmezken; Ay-Yıldızlılarımızın önemli isimlerinden açıklama geldi. Burak Yılmaz, A Milli Takım'da oynayan bazı isimlerin de Avrupa'da önemli takımlara gideceğinin sinyalini verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz: 'Avrupa'ya transfer olacak oyuncularımız var'
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29 Mart 2021 01:59
A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ozan Tufan, Burak Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Ay-Yıldızlıların müthiş performansı hakkında konuştu.

OZAN TUFAN: "KORKMUYORUZ"

Ozan Tufan, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Biz kimseden korkmuyoruz. Biz çıkıp oyunumuzu oynuyoruz. Zaten skorlar da belli." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'DAN TRANSFER SİNYALİ

Burak Yılmaz "Tabii ki potansiyelimiz var ama ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok önemli oyuncularımız var. Dünyanın en önemli kulüplerinde oynayan ve oynayacak oyuncularımız var. Şımarmayacağız, havaya girmeyeceğiz. İnşallah denizi geçip, derede boğulmayacağız." açıklamasını yaptı.

SELİM SOYDAN: "TARİHTE BÖYLESİ YOK"

Selim Soydan ise "Son 50 senenin en iyi takımı. Bunları söylediğimizde gülüyorlardı. Türk Milli Takımı'nın tarihinde ark arkaya böyle galibiyetler yoktur. İki maçta 7 gol attık ve bu takım şans eseri bunları yapmadı, iyi oynuyoruz. Almanya, Rusya, Fransa, Hollanda ve Norveç... Çok iyi hocamız ve çok iyi takımımız var. Biz kimseden korkmuyoruz, Norveç bizden korkuyormuş. Hepsi bizden korkacak." dedi.

 



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