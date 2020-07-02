Burak Yılmaz, antrenmanda şov yaptı! 9 gol...

Sezon başında sağ ayağından geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş'a Süper Lig'in 5. mücadelesinde katılabilen Burak Yılmaz, geç bir başlangıç yapsa da son haftalara damgasını vurmayı başardı.



Sivasspor, Göztepe, Rizespor, Gaziantep mücadelelerini hazır olmaması sebebiyle; Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarını da sakatlığından dolayı ve son olarak Antalyaspor maçını da kart cezası sebebiyle kaçırarak 29 lig müsabakasının 22'sinde süre alan Burak, son görüntüsüyle dikkat çekiyor.



7 maçı kaçırdı ama...



Ligde 7 maçı kaçırmış olmasına rağmen 13 gollük performans ortaya koyan Burak; 1'er gol ve 2'şer asistle oynadığı Denizlispor ile Konyaspor maçlarının ardından da durmuyor...34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de pazartesi günü Kayserispor'la yapılacak oyun öncesinde takım çalışmalarında adeta gol olup yağıyor. Deneyimli ismin önceki günkü idmanın sonunda yapılan çift kale maç antrenmanında tam 9 gol attığı kaydedildi. Yıldız ismin etkili performansının teknik ekibi sevindirdiği ifade edildi.



