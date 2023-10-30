Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan gönderdi!

Beşiktaş'ın hocası Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları ve isteksizliği nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz, Ante Rebic'i idmandan gönderdi!
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30 Ekim 2023 14:22
Son güncelleme 30 Ekim 2023 14:59
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i gönderdi.

BEŞİKTAŞ 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALATTI

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.

9 MAÇTA GOL VE ASİST KATKISI YOK

30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.

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