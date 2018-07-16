Burak Yılmaz ameliyat oluyor! Dönüş tarihi...

SAHALARDAN EN AZ 20 GÜN UZAK KALACAK

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz, kasığındaki fıtık ağrısı nedeniyle Slovenya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti. 15 Mayıs 2018'de Almanya'da kasığından fıtık ameliyatı olan 33 yaşındaki golcünün bu kez diğer kasığından sakatlık yaşadığı belirtildi. Almanya'da kendisini ameliyat eden Dr. Ufuk Şentürk'e Slovenya'da tekrar gözüken oyuncuya, İstanbul'da bir operasyon daha yapılmasına karar verildi.Bu kez diğer kasığından ameliyat olacak Burak'ın en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı, hatta geri dönüşünün 30 günü bulabileceği öğrenildi.Teknik direktör Ünal Karaman, İstanbul'a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan süper forvet ile ilgili şunları söyledi: "Burak'ın sol kasığında ağrısı oldu. Pazartesi (bugün) doktor kontrolü var. Ardından durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyat) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyi kararı versin diye doktora gönderdik. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Duruma göre hareket edeceğiz, biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz.".