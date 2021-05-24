Burak Yılmaz: "Allah razı olsun, üzerimize düşeni yaptık"

Burak Yılmaz, Lille'deki tarihi şampiyonluğun ardından mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz: 'Allah razı olsun, üzerimize düşeni yaptık'
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24 Mayıs 2021 00:25
Fransa'da PSG'nin önünde şampiyon olan Lille'de tarihi başarıyı getiren milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, zaferin ardından mesaj yolladı.

Türkiye'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden tecrübeli oyuncu, "Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum." diyerek sevincini paylaştı.


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