"MAKSATLI GELEN 30 KİŞİ VARDI TRİBÜNDE"

"BURAK'IN KAPTAN OLMASINI İSTERİM"

BURAK YILMAZ: "MAHCUP ETMEYECEĞİM"

BURAK YILMAZ'IN ŞAMPİYONLUK YANITI

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 12 yıl sonra tekrar nasıl Beşiktaş'a geldiğini anlattı."Ayrılırken aklında Beşiktaş'a dönmek var mıydı?" sorusuna Burak Yılmaz, "" cevabını verdi.Burak Yılmaz'a gelen "Tepkiler var, bunlar olumlu desteğe dönecek mi?" sorusu üzerine başkan Fikret Orman araya girdi ve" açıklamasını yaptı.Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz ise" dedi.Burak Yılmaz imza töreninde "" açıklamasını yaptı.11 puan farkı ve şampiyonluk sorusu üzerine Burak Yılmaz: "dedi.