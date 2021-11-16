Burak Yılmaz: "Akıllar sadece sahada olmalı"

Milli Takımımız zorlu Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Dün akşam maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yapan Ay-Yıldızlılar'da morallerin çok yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; TFF
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Burak Yılmaz: 'Akıllar sadece sahada olmalı'
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16 Kasım 2021 12:32
Milli Takımımız zorlu Karadağ maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Ay Yıldızlılar'ın en tecrübeli ismi olan kaptan Burak Yılmaz dünkü idman sonrasında arkadaşlarıyla toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

Yıldız futbolcunun, "Hollanda-Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz. Akıllar sadece sahada olmalı. 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor " ifadesini kullandığı öğrenildi.

Milli Takımımız'da moral motivasyonun Çok yüksek olması, Karadağ sınavı öncesi teknik heyeti fazlasıyla mutlu ediyor. Stresli bir karşılaşmaya çıkılacak olunmasına karşın futbolcuların son derece rahat tavırlar sergilemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

2021 YILINDA 16. SINAVIMIZ

Milli Takımımız, Karadağ mücadelesiyle beraber 2021'deki 16. maçına çıkacak. Bu yıl 15 maçta 7 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Milli Takımımız kalesinde de 24 gol gördü.

TÜRKİYE'Yİ UĞRAŞTIRACAĞIZ

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic, iddiali açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Türkiye ile büyük bir maça çıkacağız, Avrupa'nın en iyi takımlarından futbolcuları var. Burada kendinizi, kendi memleketiniz gibi görün. Fakat sizi uğraştıracağız, bu maçı unutmamanız için Türkiye'yi yenmek istiyoruz. Karadağ olarak Hollanda'ya karşı puan alarak Türkiye'ye yardımcı olduk. Şaka bir tarafa Türkiye ile büyük bir maça çıkacağız" dedi.


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