Burak Yılmaz'a övgüler: 'Ligue 1'in en iyisi o!'

Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas, Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz için övgü dolu açıklamalarda bulundu.



"LIGUE 1'İN EN İYİ FORVETİ"



Burak Yılmaz'ın ligin en iyi santrforu olduğunu söyleyen Thomas "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim. İşler geçen yıla göre biraz daha kötü gidiyor. PSG ve Sevilla maçı sonrasında bir güven kaybı yaşıyor olabilir. Ancak yine de çok fazla deneyime sahip bir golcü. 36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o." ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.





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