Burak Yılmaz'a MLS'ten teklif yağıyor

Sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın adı özellikle Beşiktaş ile anılıyordu. Tecrübeli golcü MLS ekiplerini çok ciddi teklifler olduğu ortaya çıktı.

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Burak Yılmaz'a MLS'ten teklif yağıyor
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02 Nisan 2022 11:07
Adı Beşiktaş ve birkaç Süper Lig ekibiyle anılan Burak Yılmaz'ın ABD'den teklifler aldığı öğrenildi. Tecrübeli golcüye ABD'den çok ciddi teklifler geldiği belirtildi.

Portekiz maçında kaçırdığı penaltıyla milyonlarca kişiyi üzen Buran Yılmaz, maç sonrası kendisinin de çok üzüldüğünü söylemiş ve Milli Takım 'ı bıraktığını açıklamıştı. Sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Beşiktaş 'a dönerek futbolu burada bırakacağı konuşuluyordu ancak sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak Yılmaz son transferini ABD'ye yapacak. MLS ekiplerinden yüksek ücretli teklifler alan Burak Yılmaz'ın kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

Burak Yılmaz ile ilgili işte o iddia;

Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli. Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var. Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor.

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