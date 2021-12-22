Burak Yılmaz'a büyük onur!

İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian, geleneksel yılın futbolcusu listesini yayımlamaya başladı.



Seçici jüride Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı listenin ilk olarak 71'ten 100'e kadar olan bölümü yayımlanırken 85. sırada milli futbolcumuz Burak Yılmaz yer aldı. Kariyerine Lille'de devam eden 36 yaşındaki forvet için "Lille'in şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, agresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" denildi.



HAKAN DA İLK 100'DE



Yazıda Burak Yılmaz'ın sezonun 13 maçında oynamadığı hatırlatılırken, "Lyon'u nisan ayında 2-0 geri düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020'de Türkiye'nin performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu da ilk 100'e girdi ancak onun sırası henüz açıklanmadı.





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