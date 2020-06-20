Burak Yılmaz 97 gün sonra dönüyor

Beşiktaş formasıyla son maçına 15 Mart'taki Galatasaray derbisiyle çıkan Burak Yılmaz, Denizlispor maçında takımının en önemli gol silahı olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz 97 gün sonra dönüyor
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20 Haziran 2020 11:56
Beşiktaş formasıyla son maçına 15 Mart'taki Galatasaray derbisiyle çıkan Burak Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle takımının geçen hafta Antalyaspor'la oynadığı mücadelede forma giyememişti.

Pandemi sürecini takım çalışmalarına ek olarak bireysel idmanlar yaparak da geçiren tecrübeli futbolcu, bu gece formasına geri dönüyor. Yıldız futbolcu, ilk 11'de Güven Yalçın'dan yerini geri alıp takımına ligde 2 hafta sonra galibiyeti getirmek için mücadele edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hafta boyunca yapılan antrenmanlardaki performansı sebebiyle memnun olduğu Milli yıldız, 97 gün sonra şovuna kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.



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