Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.
Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.
Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.
Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.
Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.
Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın