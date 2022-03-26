Burak Yılmaz, 2019 yılından sonra bir ilki yaşadı

Portekiz maçında kullandığı penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz, 3 yıl sonra bir ilki yaşadı.





Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz, bu şanssızlığı en son 10 Mart 2019 yılında yine Milli Takım forması altında yaşamıştı. Burak, son 18 penaltının 16'sını gole çevirdi.



Burak Yılmaz, Portekiz maçında tarihi bir penaltıyı gole çeviremedi. Ancak tecrübeli isim bu atış öncesi iyi bir penaltı istatistiğine sahipti. 36 yaşındaki oyuncu, Comparisonator verilerine göre son 3 sezonda Portekiz maçı dışında tüm oynadığı resmi maçlarda toplam 17 penaltı atışı attı ve bunların 16'sını gole çevirdi. Yılmaz, 25 Mart 2019'da Moldova ile oynanan EURO 2020 Grup eleme maçında attığı penaltı atışını gole çevirememişti. Türkiye, o maçı 4-0 kazanma başarısı göstermişti.



77 MAÇ 31 GOL



Burak, A Milli Takım formasını tam 77 kere giyme başarısı yakaladı. Bu karşılaşmalarda 6 bin 433 dakika sahada kalan 36 yaşındaki golcü bu süre içinde 31 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 14 sarı kart gören Burak Yılmaz, sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Yılmaz ilk kez Ay-Yıldızlı formayı 2006 yılında giymişti.





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