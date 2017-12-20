Burak Yılmaz: ''2010-11 sezonundaki gibi...''

Üst üste galibiyetlerin ardından zirveye yaklaşan Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz iddialı açıklamalarda bulundu.Attığı 13 golle önemli katkı yapan Burak Yılmaz, takım ve şehrin kenetlendiğini ifade etti.Şehir ve takım arasında yaşanan bu enerjinin sürmesi halinde çok şey başarabileceklerini ifade eden 32 yaşındaki forvet, "Aldığımız başarılı sonuçlarla puan farkını iyice kapattık. Her zaman söylüyorum; Trabzonspor taraftarı çok özel. Her şeyin iyisine layıklar" dedi.Burak, "Onların yüzünü güldürebilmek için biz de daha çok hırslanıyoruz. 2010-11 sezonunda da böyle bir hava yakalamıştık. Şimdi aynı atmosferin ortaya çıktığını görüyorum ve inanılmaz mutlu oluyorum. Bu enerji sürdükçe çok şey başarabiliriz. Biz kazanmaya devam edip, rakiplerin kaybetmesiyle birlikte hedefimize adım adım yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.