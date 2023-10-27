Burak Yamuç: 'Yatırımlarımızı arttıracağız'

PTT Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde gerçekleştirilen medya gününde idari menajer Burak Yamuç, teknik ekip ve sporcular yer aldı.



Burada açıklamada bulunan Burak Yamuç, "Kurumumuzun göz bebeği Çamlıca Kulesi'nde sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. PTT olarak kadın voleybol branşında 6'ncı sezon içindeyiz. Bu 6 yıl boyunca voleybola, Türk kadınına ve kız çocuklarına katkı yapmaya çalıştık. Bundan sonra da PTT olarak Türk sporuna yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Kulübümüzün öncelikli hedefi Sultanlar Ligi'nde play-off etabına kalmak. Ardından Avrupa kupaları için mücadele etmek." ifadelerini kullandı.



"BUNUN İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"



Başantrenör Tolga Ateş ise "Kulüp açıldığından beri yaklaşık 6 senedir burada bulundum. Bulunmaktan her zaman gurur duyduğum PTT kurumunda başantrenör olarak bu sene bir üst seviyeye çıktığımı belirtmek isterim. Hedeflerimizden biri kurumumuzu daha iyi yerlere taşıyabilmek. Olay-off'a kalıp Avrupa'ya gidebilmek. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Tüm arkadaşlarımızla bunun için gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Oyunculardan Merve Tanyel de şunları kaydetti:



"Bugünü bizimle paylaştığınız için çok mutluyuz. Hedeflerden bahsedildi ama tekrar edeyim. Play-off'a kalmak ve takımımızı Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Milli takımın dünya çapındaki başarısını kulüp bazında da Avrupa'da ilerletmek istiyoruz. PTT olarak 6. sene. Biz de bu sene takım olarak elimizden geleni yapıp play-off'a kalmak istiyoruz. Milli takımın başarısından Türkiye'deki kız çocuklarının ne kadar etkilenip spora teşvik edildiğini gördük. Bizim ana hedeflerimizden biri de Ankara'da kız çocuklarını voleybola yönlendirebilmek."



Konuşmaların ardından teknik heyet ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.



