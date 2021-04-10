Burak ve Zeki Çelik'in galibiyet sevinçleri

Lille'e Metz karşısında galibiyeti getiren golleri atan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmanın ardından şampiyonluk yolundaki heyecanlarını sosyal medyada paylaştı.Zeki Çelik kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Harika takım işi. Rehavete yer yok. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz" sözlerini kullandı. Metz maçında takımının ilk golünü atan ve performansıyla göz dolduran Burak Yılmaz ise yaptığı paylaşımda gol sevinci resmi ile birlikte kalan maçları işaret ederek "Son 6" ifadesini kullandı.Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkaran Lille, tarihinde daha önce 4 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.