Burak ve Yusuf attı, Lille farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nun takımı Lille, derbide Lens karşısına çıktı.



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada Burak Yılmaz, 11. dakikada golünü atarak gol perdesini açan isim olurken ilk yarı 1-0 Lille üstünlüğü ile bitti. 47. dakikada Bamba farkı ikiye çıkardı, 57. dakikada Lens'ten Gradit kırmızı kart gördü ve maç burada adeta koptu.



69. dakikada Ikone kendisinin ikinci, takımıın üçüncü golünü attı. 75. dakikada Michelin Lens adına kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. 76. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.



Mücadelede Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz 65 ve Yusf Yazıcı ise 15 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Lille 7 puana yükselerek zirveye yerleşti. Lens ise 13 puanda kaldı.



