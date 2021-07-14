Burak Özügergin: 'Galatasaray, lütufla alınacak bir takım değildir'

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Galatasaray Futbol Takımı'nın Yunanistan'da negatif olan Covid-19 testlerinin kabul edilmemesi ve yaşadığı kötü muameleyle ilgili konuştu.



Yunanistan'ın Türkiye kompleksinden bir türlü kurtulamadığını belirten Özügergin, Yunanistan tarafında da skandalın aşılması için çaba gösterenler olduğunu belirtirken "Ancak sistemsel bir sorunu bireysel çabayla çözmek çok zor. Bu bir başka kulüp de olabilir. Burada sorun, bir meslektaşınızın da dediği gibi sarı kırmızı değil, kırmızı beyaz, yani Türkiye" diye konuştu.



"Otobüsten indirmeye çalışmışlar"



Havaalanındaki skandalla ilgili görüşmelerde bulunmak için cep telefonunu iki kez şarj etmek zorunda kaldığını ifade eden Büyükelçi Burak Özügergin, Galatasaray kafilesinin gelişinde Yunan yetkililerin "Rasgele test yapacağız, bizim usulümüz böyle" dediklerini ve teknik direktör Fatih Terim'in buna itiraz etmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Galatasaray, Atina'ya gelmeden önce akşam saatlerinde böyle bir durumla karşılanacağı aklıma gelmezdi. Fatih Hoca'ya da test yapmışlar. Fatih Hoca'dan önce ve sonra kafileden insanlar geçiş yapıyor. Ancak bir süre sonra, 'Herkes otobüsten insin herkese test yapacağız' diyorlar. Kafileyi otobüsten indirmeye kalkışıyorlar. Sorun da burada başlıyor.



"Terim ve ekibi çok sabırlı davrandı"



"Ne Galatasaray'ın ilk yurt dışı hazırlık karşılaşması, ne de Olympiakos Kulübü'nün ağırladığı ilk yabancı kafile... Covid-19 salgını da yeni çıkmış değil. Önceden haber verilse, takım buna göre karar verir, gelir veya gelmezdi. Ama geldikten sonra, futbol deyimiyle maç devam ederken kale direklerinin yerlerini değiştiriyorlar. Böyle şey olur mu? Başta Fatih Hoca olmak üzere, teknik ekibinden, sporcusuna, idari kadroya kadar herkes son derece sakin ve sabırlı bir performans gösterdi. Bağırış çağırış olmadı. 'Siz bilirsiniz' dedi Fatih Hoca, 'Hazırlayın uçağı, geri dönüyoruz' dedi, bence doğru karardı. Dünyanın tanıdığı Galatasaray gibi bir takım, lütufla içeri alınacak takım değildir."



"Yunanistan'a 'Bir daha olmasın' uyarısı yapıldı"



Atina'daki skandalla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşüp tepkisini dile getirirken, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray'ın gördüğü olumsuz muamele şiddetle protesto edildi. Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de Yunanistan'ın "G.Saray'ı bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.



"Özür dilemezler haklı olduklarını anlatırlar"



Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan'ın özür dileyip dilemediği sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi. Özügergin Yunanistan cephesinden henüz özür ilgili bir açıklama gelmediğini belirtirken şunları söyledi: "İnşallah yanılırım ama böyle bir şey olacağına da ihtimal vermiyorum. Çünkü şimdi kendi kendilerine ne kadar doğru karar aldıklarını söyleyip, Avrupa'nın sınırlarını Türkiye'den gelecek salgına karşı nasıl koruduklarını anlatmaya çalışacaklardır. Maalesef Türkiye komplekslerinden bir türlü kurtulamıyorlar."



