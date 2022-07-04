Burak Kızılhan: 'Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için'

Yeni sezonun fikstür çekimi sonra Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, açıklamalarda bulundu.



Kızılhan, "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk üzerine kuruldu. İnşallah önümüzdeki sezon az sakatlıkla iyi bir lig bizi beklesin ve inşallah da sonunda Fenerbahçemiz şampiyon olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-lacivertli idareci, 4. hafta Konyaspor deplasmanları olduğunu ve ardından da Ankaragücü deplasmanına gideceklerini anlatarak, "Baktığım üzere ilk yarıda sadece 4 maçımız İstanbul dışında. Bu durumu avantaja çevirmek için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.





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