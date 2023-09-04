Burak Kızılhan: 'Millileri tebrik ediyorum'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek galip oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, 2 Avrupa kupası maçının ardından MKE Ankaragücü'ne karşı zor bir maç oynadıklarını belirtti.
İstanbul'da 3 puan ile döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Kızılhan, şunları kaydetti:
"Bu gece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Önce Milletler Ligi sonra da Avrupa şampiyonu olduk. Tüm takımımızı canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu üyeleri iyi bir strateji belirlediler ve o strateji doğrultusunda bu başarı geldi. Çok mutluyuz. İnşallah Erkek Voleybol Milli Takımı'nda da aynı başarıları kısa süre içinde alırız."
Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, 2 Avrupa kupası maçının ardından MKE Ankaragücü'ne karşı zor bir maç oynadıklarını belirtti.
İstanbul'da 3 puan ile döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Kızılhan, şunları kaydetti:
"Bu gece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Önce Milletler Ligi sonra da Avrupa şampiyonu olduk. Tüm takımımızı canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu üyeleri iyi bir strateji belirlediler ve o strateji doğrultusunda bu başarı geldi. Çok mutluyuz. İnşallah Erkek Voleybol Milli Takımı'nda da aynı başarıları kısa süre içinde alırız."